Трамп объявил режим ЧП из-за распространения наркотиков

«С сегодняшнего дня моя администрация официально объявляет кризис с опиатами чрезвычайным положением в сфере здравоохранения», – сказал он, выступая в Белом доме.

Трамп отметил, что в прошлом году из-за передозировки наркотиками погибли 64 тысячи американцев. По его словам, в пересчете на душу населения США являются крупнейшим потребителем опиатов в мире.

Президент США на следующей неделе рассчитывает получить окончательный доклад созданной по его распоряжению комиссии с целью проконсультироваться с экспертами и предложить вероятные решения проблемы.

Опиаты – наркотические алкалоиды опиума. К ним относятся как естественные (морфин, кодеин и др.), так и их полусинтетические производные (героин, дезоморфин и др.).