LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

В ООН обвинили власти Сирии в применении зарина

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Эксперты Организации Объединенных Наций обвинили власти Сирии в осуществлении химической атаки с использованием зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля. Выводы экспертов cодержатся в докладе Совместного механизма расследования Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и ООН, передает AFP.

По данным специалистов, зарином была начинена бомба, сброшенная с самолета на город.

Результаты исследования поддержала постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, ООН также удалось выяснить, что ответственность за применение иприта в атаке 16 сентября в сирийской провинции Умм-Хош несут боевики террористической организации «Исламское государство».

США Сирия
0 Комментарии