Уоррен Баффет предупредил об опасности биткоина

Биткоин – это настоящий пузырь. Об этом заявил один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет в ходе встречи со студентами в американской Омахе, сообщает Marketwatch.
В ходе беседы речь зашла и о биткоине. И внушительный рост цены и капитализации первой криптовалюты миллиардера не впечатляют.
«Невозможно оценить биткоин, потому что он не является активом, производящим ценность»,
— сказал Баффет.
Также он добавил, что предсказать, как высоко может подняться цена биткоина невозможно, поскольку «это в своем роде настоящий пузырь».
Уоррен Баффет также оказался скептически настроен по отношение к так называемым первичным предложениям монет (ICO).
«Людей охватывает ажиотаж от больших движений цен, и Уолл-стрит к этому приспосабливается», — сказал он, добавив, что все это закончится плохо.
Напомним, 20 октября, цена первой криптовалюты преодолела психологическую отметку в $6000, зафиксировав свой новый исторический максимум