Уоррен Баффет предупредил об опасности биткоина

Биткоин – это настоящий пузырь. Об этом заявил один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет в ходе встречи со студентами в американской Омахе, сообщает Marketwatch.

В ходе беседы речь зашла и о биткоине. И внушительный рост цены и капитализации первой криптовалюты миллиардера не впечатляют.

«Невозможно оценить биткоин, потому что он не является активом, производящим ценность»,

— сказал Баффет.

Также он добавил, что предсказать, как высоко может подняться цена биткоина невозможно, поскольку «это в своем роде настоящий пузырь».

Уоррен Баффет также оказался скептически настроен по отношение к так называемым первичным предложениям монет (ICO).

«Людей охватывает ажиотаж от больших движений цен, и Уолл-стрит к этому приспосабливается», — сказал он, добавив, что все это закончится плохо.

Напомним, 20 октября, цена первой криптовалюты преодолела психологическую отметку в $6000, зафиксировав свой новый исторический максимум