Опубликованы тайные файлы по убийству Кеннеди

Это свершилось! Наконец опубликована очередная серия секретных документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Однако вместо около 3100 документов свет увидели лишь 2891, сообщает Reuters. Похоже, спецслужбы США убедили президента Дональда Трампа не публиковать абсолютно все.

Архив был выложен на сайте Национального архива США. По сообщения АР, Трамп велел ЦРУ в течение полугода повторно просмотреть бумаги, публикацию которых сегодня отложили, и при малейшей возможности предать огласке эти материалы.

По данным американских СМИ, препятствием для публикации могла стать история вокруг агента ЦРУ Джун Кобб, работавшей на Кубе и в Мексике и в свое время заметившей убийцу Кеннеди - Ли Харви Освальда - в Мехико. Как утверждается, ЦРУ, Госдепартамент и другие структуры препятствуют преданию огласке документов вокруг этого эпизода, опасаясь, что это может навредить американо-мексиканским отношениям, передает ТАСС.

Напомним, в свое время президент Джордж Буш отложил публикацию всех документов на 25 лет, т.е. до этого года, из соображений национальной безопасности. Похоже, в архиве все еще есть документы, которые могут повлиять на жизнь сегодняшней Америки.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит выстрелами из винтовки 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас). В период его пребывания в Белом доме в мире разразились берлинский кризис, кубинский ракетный кризис, США предприняли попытку свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе, началась отправка войск в Южный Вьетнам.

Правительственная комиссия пришла к выводу, что преступление совершил убийца-одиночка Ли Харви Освальд и что речь не идет о широкомасштабном заговоре. Однако не все в США приняли официальную версию, отмечает Newsru.com.

Как свидетельствуют документы, опубликованные на сайте Национального архива, ФБР вело наблюдение за Ли Харви Освальдом почти за месяц до убийства Кеннеди. За два месяца до преступления во время визита в Мехико Освальд общался с советским дипломатом, но предположений о том, что он был как-то связан с Комитетом госбезопасности и что КГБ был причастен к убийству Кеннеди, в документе нет.

Убийство Джона Кеннеди вызвало шок в СССР. По убитому президенту США даже звонили колокола в церквях, утверждается в рассекреченном документе ФБР от 1966 года. Там же говорится, что советское руководство считало покушение заговором, в котором мог участвовать вице-президент Линдон Джонсон, ставший президентом США после убийства Кеннеди в ноябре 1963 года.

Источник, находившийся в Советском Союзе, сообщал ФБР в 1963 году, что руководство СССР считало убийство результатом внутреннего заговора в США. Советское руководство также опасалось неконтролируемого развития событий в связи с вмешательством военных США в политические дела в отсутствие лидера страны.

В то же время ФБР США обладало информацией о том, что убийцу 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальда собираются застрелить. Как говорится в одной из записок от 24 ноября 1963 года, через два дня после убийства Кеннеди в Далласе, «прошлым вечером нам в офис в Далласе позвонил человек. Говоря спокойным тоном, он назвался членом комитета, организованного для убийства Освальда».

Освальд был застрелен владельцем одного из ночных клубов Далласа Джейком Рубинштейном прямо в полицейском участке. ФБР интересовалось Рубинштейном еще в августе 1962 года - более чем за год до трагических событий в Далласе. В отчетах бюро он был упомянут 6 августа 1962 года, но конкретные причины этого не уточняются.

Кстати, провинциальная британская газета Cambridge News за 25 минут до убийства американского президента Джона Кеннеди в ноябре 1963 года получила анонимный телефонный звонок с сообщением о «больших новостях» из США, свидетельствуют рассекреченные архивные документы.

«Британская служба безопасности (MI-5) сообщила, что в 18:05 GMT 22 ноября репортеру из газеты Cambridge News в Кембридже позвонил неизвестный и посоветовал связаться с американским посольством в Лондоне в связи с некими важными известиями», - говорится в докладной записке замдиректора ФБР Джеймса Энглтона на имя главы ведомства.

Британские СМИ отмечают, что записка с сообщением об анонимном звонке была опубликована еще в июльском массиве документов, но тогда осталась незамеченной.