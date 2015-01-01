Cuba Libre: Страна, которую мы скоро потеряем

Сегодня Куба это не только Остров свободы, родина рома, сигар и зажигательных танцев, но и страна, которую мы скоро потеряем. Если вы хотите увидеть Кубу, за которую боролся самый романтичный революционер в истории Команданте Че Гевара, о которой пел Муслим Магомаев, а после - Диана Арбенина, вам стоит бронировать билеты и паковать чемоданы прямо сейчас, потому что той Кубы, которая изображена на советских открытках, пылящихся на антресолях наших родителей, скоро не станет. И пока не понятно - к сожалению, или к счастью.

Площадь у Капитолия. Пятизвездочные отели; отполированные воском ретро Chevrolet, Beijing и Ford; швейцары, открывающие двери состоятельным туристам с сигарами в руках; велорикши, предлагающие свои услуги прохожим с обгоревшими плечами в клетчатых шортах и сланцах.

FOTO: Emmanuel Huybrechts / Flickr

FOTO: halbag / Flickr

В этом году здесь открылся первый за 60 лет торговый центр класса люкс. На прилавках элитные часы, брендовая одежда и парфюм, в магазинах - лишь пара канадских туристов.

Местные боязливо засматриваются на витрины центра, топчутся у входа, словно провинившиеся школьники, которых не пустили в музей.

Мимо с характерным звуком проезжает старенькая дребезжащая «Лада», а за углом кубинец Хосе пробивает отверстие в кокосах

и за один кук (конвертируемый песо, введенный на Кубе как дополнительная валюта для обеспечения работы двух экономических систем, «туристическая валюта», 1 кук примерно равен одному доллару, - прим. ред.) наполняет их ромом. Здесь на каждом шагу звучит одна из самых известных кубинских песен «Гуантанамера».

Удаляясь от Старой Гаваны, попадаем на более колоритные улицы - здесь в прорубленном окне когда-то шикарной американской виллы, а ныне полуразрушенного здания продают мясо. Туши либо подвешены, либо выложены на пластмассовые подносы, облепленные мухами.

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

Напротив, прямо на крыльце своего дома, старый кубинец пьёт ром из тетра пака, похожего на те, в которых у нас продают фруктовые соки с трубочкой. В конце улицы - зловонная свалка. Вечером прямо здесь гоняют мяч босоногие дети.

Аккурат за свалкой - парк, служащий выходом во всемирную паутину, окном в Европу, которое перестало быть запретным плодом лишь совсем недавно.

Здесь можно подключиться к беспроводному интернету. Десятки кубинцев и туристов сидят на скамейках, склонив головы над экранами мобильных телефонов - ещё пять лет назад подобное на Кубе было просто невозможно.

FOTO: Русский TVNET

FOTO: Русский TVNET

За «полистать ленту Facebook, прочесть свежие новости или проверить электронную почту» необходимо заплатить, купив карту Etecsa. В официальном центре карта, позволяющая пользоваться всемирной паутиной на протяжении часа, стоит 1,50 кука, однако перекупщики продают их неопытным туристам по спекулятивной цене начиная от 3 куков.

FOTO: Русский TVNET

В магазине неподалеку продаются крупы, замороженный бройлер, майонез, местное пиво, ром и вода без газов. Большая часть полок пустует, по ним с завидной регулярностью пробегают тараканы.

Местные покупают продукты по государственным талонам на питание, а туристы пытаются объясниться с продавцом, который ни слова не понимает по-английски.

FOTO: Русский TVNET

Отправляемся к набережной Малекон. Вечером здесь пьют ром и неспешно прогуливаются местные. Кто-то исполняет кубинские песни, ожидая получить вознаграждение от загулявших туристов, кто-то просто клянчит «кук», кто-то предлагает «девочек и коко», где второе - отнюдь не кокосовый орех.

FOTO: Mike Grober / Flickr

FOTO: rockval1 / Flickr

Днём отсюда отбывают американские лайнеры, с которых местным радостно махают розовощекие интуристы. Кубинцы отвечают взаимностью и с нескрываемой гордостью в предвкушении больших перемен снимают происходящее на телефон.

Остров свободы

Наверное, ни одна страна не вызывала у меня столько противоречивых эмоций - зажигательные танцы, белозубые улыбки кубинцев, дешевый мохито, ляпистые наряды местных, ретро автомобили, палящее солнце, высоченные пальмы, граффити на остросоциальные темы, полуразрушенные бывшие американские виллы, запах мяты, сигар, копоти и разлагающегося мусора.

FOTO: Gareth Williams / Flickr

FOTO: Bud Ellison / Flickr

Такой я увидела Гавану, открыв дверь тарахтящей «Лады», которая привезла меня в столицу Острова свободы из аэропорта Хосе Марти.

FOTO: Mondo79 / Flickr

Название «Остров свободы» закрепилось за Кубой после революции 1959 года. Сегодня «Остров свободы» - не более, чем бренд, клише из рекламного туристического проспекта.

Triumph?

Законсервированная Куба, какой я увидела ее этой осенью, является музеем того, что мы, скорее всего, больше никогда не увидим.

Экономика страны уже давно далека от процветания, и пока не понятно, когда реализуются надежды, возложенные на сотрудничество с США.

FOTO: Русский TVNET

Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года - на Кубе появилось Американское посольство, в США - представительство Кубинской республики, в аэропорту Хосе Марти несколько раз в день приземляются самолёты из Нью-Йорка, Лос Анджелеса и других американских городов. Кроме того, экс-президент США Барак Обама лично посетил Кубу в 2016 году.

FOTO: Русский TVNET

Несмотря на то, что действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы всё ещё не отменено, а в этом году Дональд Трамп и вовсе заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой, изменения неизбежны -

кубинцы украшают свои автомобили флагами когда-то ненавистной страны, из колонок в кафе звучат композиции американских музыкантов, на полупустых прилавках магазинов появляются чипсы Pringles, газировка Coca-Cola и шоколадные батончики Milky Way.

FOTO: Русский TVNET

На остров медленно, но верно наступает эра смартфонов и глобализации, которую ждут практически все кубинцы, хоть, похоже, пока и не знают, что со всем этим делать.

Продолжение следует

Думаю, Куба и её столица Гавана никого не может оставить равнодушным. В ней либо брезгливо, либо круто.

Наверное, чтобы её полюбить, нужно быть очень непредубежденным. Мне это удалось!

FOTO: Romtomtom / Flickr

Я провела на Кубе 10 дней, и готова поделиться своим опытом, наблюдениями и советами, которые станут полезной шпаргалкой для самостоятельных туристов.

Продолжение - в следующих публикациях Русского TVNET.