Cuba Libre: Страна, которую мы скоро потеряем

Сегодня Куба это не только Остров свободы, родина рома, сигар и зажигательных танцев, но и страна, которую мы скоро потеряем. Если вы хотите увидеть Кубу, за которую боролся самый романтичный революционер в истории Команданте Че Гевара, о которой пел Муслим Магомаев, а после - Диана Арбенина, вам стоит бронировать билеты и паковать чемоданы прямо сейчас, потому что той Кубы, которая изображена на советских открытках, пылящихся на антресолях наших родителей, скоро не станет. И пока не понятно - к сожалению, или к счастью.
Площадь у Капитолия. Пятизвездочные отели; отполированные воском ретро Chevrolet, Beijing и Ford; швейцары, открывающие двери состоятельным туристам с сигарами в руках; велорикши, предлагающие свои услуги прохожим с обгоревшими плечами в клетчатых шортах и сланцах.
В этом году здесь открылся первый за 60 лет торговый центр класса люкс. На прилавках элитные часы, брендовая одежда и парфюм, в магазинах - лишь пара канадских туристов.
Местные боязливо засматриваются на витрины центра, топчутся у входа, словно провинившиеся школьники, которых не пустили в музей.
Мимо с характерным звуком проезжает старенькая дребезжащая «Лада», а за углом кубинец Хосе пробивает отверстие в кокосах
и за один кук (конвертируемый песо, введенный на Кубе как дополнительная валюта для обеспечения работы двух экономических систем, «туристическая валюта», 1 кук примерно равен одному доллару, - прим. ред.) наполняет их ромом. Здесь на каждом шагу звучит одна из самых известных кубинских песен «Гуантанамера».
Удаляясь от Старой Гаваны, попадаем на более колоритные улицы - здесь в прорубленном окне когда-то шикарной американской виллы, а ныне полуразрушенного здания продают мясо. Туши либо подвешены, либо выложены на пластмассовые подносы, облепленные мухами.
Напротив, прямо на крыльце своего дома, старый кубинец пьёт ром из тетра пака, похожего на те, в которых у нас продают фруктовые соки с трубочкой. В конце улицы - зловонная свалка. Вечером прямо здесь гоняют мяч босоногие дети.
Аккурат за свалкой - парк, служащий выходом во всемирную паутину, окном в Европу, которое перестало быть запретным плодом лишь совсем недавно.
Здесь можно подключиться к беспроводному интернету. Десятки кубинцев и туристов сидят на скамейках, склонив головы над экранами мобильных телефонов - ещё пять лет назад подобное на Кубе было просто невозможно.
За «полистать ленту Facebook, прочесть свежие новости или проверить электронную почту» необходимо заплатить, купив карту Etecsa. В официальном центре карта, позволяющая пользоваться всемирной паутиной на протяжении часа, стоит 1,50 кука, однако перекупщики продают их неопытным туристам по спекулятивной цене начиная от 3 куков.
В магазине неподалеку продаются крупы, замороженный бройлер, майонез, местное пиво, ром и вода без газов. Большая часть полок пустует, по ним с завидной регулярностью пробегают тараканы.
Местные покупают продукты по государственным талонам на питание, а туристы пытаются объясниться с продавцом, который ни слова не понимает по-английски.
Отправляемся к набережной Малекон. Вечером здесь пьют ром и неспешно прогуливаются местные. Кто-то исполняет кубинские песни, ожидая получить вознаграждение от загулявших туристов, кто-то просто клянчит «кук», кто-то предлагает «девочек и коко», где второе - отнюдь не кокосовый орех.
Днём отсюда отбывают американские лайнеры, с которых местным радостно махают розовощекие интуристы. Кубинцы отвечают взаимностью и с нескрываемой гордостью в предвкушении больших перемен снимают происходящее на телефон.
Остров свободы
Наверное, ни одна страна не вызывала у меня столько противоречивых эмоций - зажигательные танцы, белозубые улыбки кубинцев, дешевый мохито, ляпистые наряды местных, ретро автомобили, палящее солнце, высоченные пальмы, граффити на остросоциальные темы, полуразрушенные бывшие американские виллы, запах мяты, сигар, копоти и разлагающегося мусора.
Такой я увидела Гавану, открыв дверь тарахтящей «Лады», которая привезла меня в столицу Острова свободы из аэропорта Хосе Марти.
Название «Остров свободы» закрепилось за Кубой после революции 1959 года. Сегодня «Остров свободы» - не более, чем бренд, клише из рекламного туристического проспекта.
Triumph?
Законсервированная Куба, какой я увидела ее этой осенью, является музеем того, что мы, скорее всего, больше никогда не увидим.
Экономика страны уже давно далека от процветания, и пока не понятно, когда реализуются надежды, возложенные на сотрудничество с США.
Вашингтон и Гавана постепенно улучшали отношения с декабря 2015 года - на Кубе появилось Американское посольство, в США - представительство Кубинской республики, в аэропорту Хосе Марти несколько раз в день приземляются самолёты из Нью-Йорка, Лос Анджелеса и других американских городов. Кроме того, экс-президент США Барак Обама лично посетил Кубу в 2016 году.
Несмотря на то, что действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы всё ещё не отменено, а в этом году Дональд Трамп и вовсе заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой, изменения неизбежны -
кубинцы украшают свои автомобили флагами когда-то ненавистной страны, из колонок в кафе звучат композиции американских музыкантов, на полупустых прилавках магазинов появляются чипсы Pringles, газировка Coca-Cola и шоколадные батончики Milky Way.
На остров медленно, но верно наступает эра смартфонов и глобализации, которую ждут практически все кубинцы, хоть, похоже, пока и не знают, что со всем этим делать.
Продолжение следует
Думаю, Куба и её столица Гавана никого не может оставить равнодушным. В ней либо брезгливо, либо круто.
Наверное, чтобы её полюбить, нужно быть очень непредубежденным. Мне это удалось!
Я провела на Кубе 10 дней, и готова поделиться своим опытом, наблюдениями и советами, которые станут полезной шпаргалкой для самостоятельных туристов.
Продолжение - в следующих публикациях Русского TVNET.