Песков: Путин лично запустил четыре баллистические ракеты

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ президент Владимир Путин накануне вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами страны. Об этом сообщил в пятницу, 27 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Министерство обороны РФ ранее отчиталось о запуске трех баллистических ракет с подводных лодок и одной с космодрома Плесецк в Архангельской области. Представитель Кремля заявил, что все четыре ракеты были направлены в цель лично президентом.

«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН (Ракетных войск стратегического назначения), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», - пояснил представитель Кремля. «Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет», - отметил Песков, которого цитирует ТАСС.

Минобороны РФ сообщало, что в четверг прошла плановая тренировка по управлению стратегическими ядерными силами РФ. Все учебные цели, по данным военного ведомства, были успешно поражены.

С космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по полигону Кура. Атомная подводная лодка Тихоокеанского флота запустила две баллистические ракеты из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Из акватории Баренцева моря атомная подводная лодка Северного флота произвела пуск баллистической ракеты по полигону Кура.

Как уточнили в военном ведомстве, к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые взлетели с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка и запустили крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

По данным Минобороны, задачи тренировки, которая прошла в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ, были выполнены в полном объеме.