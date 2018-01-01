За Собчак готовы голосовать менее 1% россиян

Большинство россиян (90%) не готовы голосовать за телеведущую Ксению Собчак, которая собирается баллотироваться на выборах президента РФ. Еще 9% пока не определились с выбором и допускают такую возможность,свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

Как отмечается, по состоянию на октябрь электоральный рейтинг Собчак составил менее 1%.

За Владимира Путина готовы проголосовать 53% от всех опрошенных. Оппозиционер Алексей Навальный вышел на третье место (1,8%), обогнав лидера КПРФ Геннадия Зюганова (1,7%) и уступая только Путину и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (3%).

Опрос проведен 20-24 октября среди 1600 россиян в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Напомним, российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак объявила, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году.

В одном из последних выступлений, она назвала Крым украинским с точки зрения международного права.