Парламенту Каталонии подан проект декларации независимости

Партии, которые поддерживают региональное правительство Каталонии, в пятницу подали парламенту декларацию об объявлении независимости.

Проект декларации, которую подали представленные в коалиции «Junts pel S» («Вместе за Да») и крайне левая партия «Candidatura d'Unitat Popular» («Кандидаты народного единства», CUP), предусматривает объявление «Каталонской Республики как независимого и суверенного государства».

Планируется, что голосование по этой декларации состоится уже в пятницу.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил в сенате и призвал поддержать решение правительства о введении в действие 155-й статьи конституции страны, которая позволяет приостановить автономию Каталонии и провести в регионе новые выборы, сообщает Newsru.com.

Ожидается, что решение будет принято до конца дня.