Квартирные воры ищут жертв с помощью неожиданного источника информации

Злоумышленники идут в ногу со временем: для поиска потенциальных жертв они все шире используют интернет.

То что, в социальных сетях лучше не сообщать о том, что вы надолго уезжаете в отпуск, люди вроде бы уже поняли. Теперь воры штудируют не ваши странички в Facebook, а порталы недвижимости, сообщает Kodu со ссылкой на Daily Mail.

Противостоять этому невозможно, так как продать недвижимость без фотографий еще никому не удавалось, а содержащиеся в объявлении изображения дают хорошее представление не только о планировке и состоянии вашей недвижимости, но и о том, что оттуда можно вынести.

Что же все-таки делать, как уберечь свое добро? Похоже, что спасения нет. Конечно, риск можно уменьшить, убрав перед фотографированием наиболее ценные вещи, которые могут привлечь воров: домашнюю электронику, ювелирные изделия, дизайнерскую одежду и аксессуары. Даже дорогой автомобиль перед домом может стать приманкой.

Читатель портала Kodu добавил в комментариях, что воры также активно пользуются изображением домов на Google Street View.