В Индии успешно разделили головы сиамских близнецов

В Индии успешно завершилась операция, во время которой хирургам удалось разделить сросшихся головами сиамских близнецов, сообщает BBC. Операция, которую провела команда из 30 медиков, длилась 16 часов. Двухлетние мальчики сейчас находятся в отделении интенсивной терапии.

В Индии подобная операция была проведена впервые. Директор Индийского института медицины (AIIMS) Рандип Гулерия рассказал, что «следующие 18 дней определят, была ли успешной операция».

FOTO: AFP/Scanpix

Только около 50% сиамских близнецов, которые родились со сросшимися головами, живут дольше суток. Операция была очень сложной и опасной, поскольку у детей были были общие кровеносные сосуды и ткани головного мозга, которые хирургам пришлось очень тщательно отделять.

FOTO: AFP/Scanpix

Усилия медиков после операции не закончились — теперь самой сложной задачей будет покрыть голову мальчиков кожей, чтобы защитить мозг. Потом начнется реконструкция черепа.