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Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании

Meduza.io
Фото: Reuters/ScanPix

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента (всего в нем 135 депутатов) бойкотировали голосование.

Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов — это было требование Мадрида.

В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.

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