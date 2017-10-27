Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании (дополняется)

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента (всего в нем 135 депутатов) бойкотировали голосование.

Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов — это было требование Мадрида, - сообщает Meduxa.io.

En la plaça del Vi de Girona se corean los votos del SI pic.twitter.com/dzVe4ThcJI— Marta Rodriguez Font (@MartaRodriguezF) October 27, 2017

В ответ на декларацию о независимости Мадрид готовится ввести в регионе прямое управление. Ожидается, что Сенат страны 27 октября одобрит соответствующую резолюцию, которая вступит в силу на следующий день.

«Призываю всех испанцев к спокойствию. Правовое государство восстановит порядок в Каталонии», - откликнулся на это решение в своем Twitter премьер-министр Испании Мариано Рахой.

По информации NEWSru.com, сегодня утром он обосновывал в верхней палате меры применения статьи 155 конституции, утверждая, что это «исключительная ситуация», которая направлена не против Каталонии, а на предотвращение нарушения закона.

Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании Подробнее: http://www.newsru.com/world/27oct2017/catalan.html

В своей речи, как передает La Vanguardia, он назвал происходящее в Каталонии «самой большой насмешкой над демократией, если не считать государственного переворота 1981 года».

Сенат Испании менее чем через час после провозглашения независимости региона парламентом Каталонии рассмотрел и одобрил резолюцию о применении 155-й статьи, на следующий день она вступит в силу.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон ранее попросил парламент подумать, как ответить на планы по установлению контроля над северо-восточным регионом.

155-я статья конституции Испании гласит, что если «автономное сообщество не выполняет обязательства, налагаемые конституцией или другими законами или ее действия наносят серьезный ущерб интересам Испании, правительство предварительно обращается с требованием к президенту автономного сообщества и, если оно будет оставлено без внимания, с одобрения абсолютного большинства сената может принять необходимые меры, чтобы заставить последнего выполнить эти обязательства или для защиты упомянутых интересов».

В ней говорится, что для осуществления этих мер правительство может давать инструкции всем властям автономных сообществ. С 1978 года, когда была принята конституция, закрепившая в стране демократическое правление после падения режима Франко, и до сих пор эта статья не применялась.