И какового теперь латвийским фермерам? Россия запретила ввоз живых свиней из ЕС, США и Канады

Россия расширила список продуктового эмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и других стран. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров России.

В перечень попали живые свиньи, отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных.

В пояснении говорится, что по-прежнему можно будет ввозить чистопородных племенных свиней. Под запрет попадают «свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков». Исключение распространяется на товары для производства фармацевтической продукции.

Нельзя также ввозить не вытопленные или не извлеченные другим способом жиры свиней и домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз.

Расширенный список будет действовать до 31 декабря 2018 года.