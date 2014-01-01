Стало известно, кто профинансирует президентскую кампанию Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента, заявила, что ее избирательную кампанию профинансируют представители «высокотехнологичного бизнеса». При этом средства от них она намерена привлекать через краудфандинговую платформу.

«Не могу сказать, что те деньги, которые собраны сегодня на кампанию, их достаточно на ведение обширной кампании, это не так. Помогают бизнесмены, которые не связаны с государством и какими-то олигархическими структурами. Это люди, которые занимаются средним, большим бизнесом, не основанном на приватизированных предприятиях.

Речь идет о высокотехнологичном бизнесе в частности, поэтому мы находимся в процессе сбора этих средств»,

- сказала Собчак на встрече с жителями Екатеринбурга (цитата по ТАСС).

При этом она не назвала приблизительные размеры бюджета своей избирательной кампании. «Все будет зависеть от того, сколько будет собрано через краудфандинг, через бизнесменов. От собранных средств будет зависеть активность предвыборных штабов в регионах России, так как это самая дорогая часть кампании», - пояснила Собчак, добавив, что она надеется «покрыть своей предвыборной кампанией все российские города-миллионники».

Собчак предложила провести новый референдум в Крыму

Во время встречи с журналистами и своими сторонниками в Екатеринбурге Собчак заявила, что в Крыму, который вошел в состав России весной 2014 года по итогам плебисцита, должен пройти новый независимый референдум.

«Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много

. <...> Мы не можем отнестись к ним как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей», - пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).

«Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения», - добавила она. Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.

На днях в Кремле назвали «неправильным по сути и по форме» заявление Собчак об украинском Крыме, сделанное ею во время первой пресс-конференции по поводу своего выдвижения в президенты. При этом в президентской администрации затруднились сказать, зарегистрируют ли ведущую в качестве кандидата после таких слов.

«Это неправильное заявление по сути и по форме», - заявил 25 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России. «Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем», - отрезал глава кремлевской пресс-службы.

Ранее заявление Собчак по Крыму вызвало шквал критики со стороны российских чиновников. При этом юристы даже заговорили о возможном привлечении ведущей к уголовной ответственности в том случае, если в ее словах обнаружат признаки экстремизма. Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков напомнил, что в России уже более 20 человек стали фигурантами уголовных дел за подобные высказывания.

Собчак не будет критиковать Путина во время избирательной кампании

Собчак во время избирательной кампании не намерена критиковать лично президента РФ Владимира Путина. Как пояснил главный политический эксперт ее штаба Станислав Белковский, это собственное решение телеведущей.

«Она не будет критиковать его лично. Она будет озвучивать тезисы, выступит с программой, которая является антипутинской по своей сути», - пояснил он (цитата поРБК). Наличие такой программы - это и есть факт критики, пояснил Белковский.

«Ввязываясь в полемику на тему «что сделал Путин», мы отвлекаемся от главного - а что, собственно, предлагаем мы сами? Мы должны объяснить народу, что проблема не в Путине, а в нас самих, в наших мозгах и стереотипах. Наше рабство создал не Путин, а мы сами себе», - продолжил он.

По словам Белковского, отказ от жесткой критики президента является самым правильным решением в кампании оппозиционного кандидата.

"Во-первых, это депутинизирует наш мозг, во-вторых, свидетельствует о высоком моральном уровне кандидата. Если бы близкий мне человек стал моим соперником на выборах, я бы тоже не стал его "мочить", - резюмировал Белковский.

Накануне оппозиционерАлексей Навальныйвпервые подробнопрокомментировалзаявление Собчак, которая объявила о своих президентских амбициях и намерении участвовать в выборах главы государства в марте 2018 года.

«У меня есть главный и единственный комментарий относительно ее выдвижения. Ксения Собчак, будучи гражданкой России старше 35 лет и не находящейся в местах лишения свободы, может выдвигать свою кандидатуру на выборах», - заявил политик.

Навальный также рассказал о том, что, находясь под арестом, он ознакомился с письмом Собчак, в котором она заявила о намерении участвовать в выборах. «Моя фамилия в письме упоминается четыре раза, а фамилия Путина - один раз. Это довольно интересно. Спасибо, что она обо мне помнит. Но я не смогу отплатить тем же самым. Есть кандидаты Зюганов, Явлинский и другие. Если надо будет говорить о них, то я буду говорить», - добавил оппозиционер.

При этом Навальный подчеркнул, что на предстоящих выборах его интересует «один кандидат, которого зовут Путин Владимир Владимирович». «Он - мой противник. Он является крупнейшим коррупционером в стране. Он является тем человеком, который ворует будущее у России. Я иду на эти выборы, чтобы бороться с ним», - резюмировал глава Фонда борьбы с коррупцией.



