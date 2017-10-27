WikiLeaks заплатит $100 тыс. за нерассекреченные документы об убийстве Кеннеди

Организация WikiLeaks предложила награду в 100 тысяч долларов за ту часть часть архива документов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года, которую американские спецслужбы решили не обнародовать.

Награда будет выплачена в случае, если эти материалы помогут выявить нарушение закона, неумелые действия или ошибки властей США, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице организации в Twitter.

«WikiLeaks объявляет награду в 100 тыс. долларов за неопубликованные документы о Джоне Фицджеральде Кеннеди, если они продемонстрируют нарушение закона, неумелость или административные ошибки», - объявила организация, основанная Джулианом Ассанжем.

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать на сайте Национального архива около 2,8 тыс. ранее засекреченных документов, касающихся убийства Джона Кеннеди.

Часть обнародованных материалов уже выложена на сайте Национального архива США, остальные архивы, как сообщили в Белом доме, будут преданы огласке «в ближайшие недели». Документы, касающиеся убийства Кеннеди, были опубликованы в соответствии с принятым в 1992 году законом, согласно которому они должны были быть преданы гласности через 25 лет.

Как отметил в опубликованном меморандуме Трамп, американская общественность рассчитывает, что власти США «предоставят как можно больший доступ к документам, касающимся убийства президента Джона Кеннеди, чтобы люди могли наконец получить полный объем информации относительно этого события, которое повернуло ход истории».

Остальные материалы по этой теме Трамп решил оставить засекреченными, уступив требованиям со стороны ФБР и ЦРУ.

Указанные документы будут дополнительно изучать в течение шести месяцев до апреля 2018 года. По итогам этого процесса будет решено, опубликуют ли их и в каком виде.