Это ж надо додуматься: слить цистерну фекалий в кусты посреди города

В Салехарде (Россия) ассенизаторская машина слила содержимое цистерны в кусты посреди города, соответствующий видеоролик опубликовал один из читателей группы «В Салехарде» в соцсети «ВКонтакте» 27 октября.

Комментаторы записи возмущаются и предлагают найти фирму-перевозчика и наложить на нее штраф за загрязнение почвы. Интернет-пользователи сетуют, что не видно номера машины, но выражают уверенность,

что их не так много в городе и можно будет отыскать виновного.

Ura.ru уточняет, что дело происходило около дома номер 31 по улице Чапаева. В администрации города изданию рассказали, что этот ролик уже посмотрели и разбираются в ситуации.

Сайт отмечает, что в Салехарде всего несколько компаний и частных фирм, оказывающих услуги по откачке жидких бытовых отходов. Одна из них принадлежит муниципалитету.

В Салехарде многие деревянные дома до сих пор не подключены к центральной канализации. Все отходы из квартир сливаются в специальные септики, оттуда их откачивают ассенизаторские автомобили и вывозят на очистные сооружения.

«Автор, номер надо было машины снять, найти фирму-перевозчика… И экологический штраф за загрязнение почвы с рекультивацией… Тут явный факт халатности зафиксирован. Жаль, номера авто нет на видео… Беспредел», — пишут комментаторы в соцсетях.

В администрации города «URA.RU» рассказали, что ролик этот уже посмотрели и разбираются в ситуации.

Отметим, что, судя по всему, на записи запечатлен «КамАЗ» в комплектации ВМК-10, собранный на заводе «СпецМаш-Курган». На баке автомобиля можно различить наклейку производителя. При этом в Салехарде всего несколько компаний и частных фирм, оказывающих услуги по откачке жидких бытовых отходов. Одна из них принадлежит муниципалитету. Пользователи соцсетей отмечают, что таких машин по городу ездит всего несколько штук и найти владельца не должно быть проблематично.