ЧП на эстонском пароме: упавшая в море женщина признана пропавшей без вести

Полиция признала пропавшей без вести женщину, которая две недели назад упала в воду с парома, который направлялся на остров Вормси. В то же время неизвестно, прыгнула женщина в воду сама или упала.

По словам руководителя Хаапсалуского отделения полиции Андрея Таратухина, вечером 10 октября женщина прыгнула или упала с парома двигавшегося из Рохукюла на остров Вормси и пропала. На палубе была найдена сумочка 43-летней женщины с документами и мобильным телефоном.

«На данный момент полицией просмотрены записи со всех камер видеонаблюдения на пароме и на них не запечатлено, прыгнула женщина в море сама или упала. На записях видно, как женщина идет по парому, а также момент, когда она прыгает или падает в море», - говорит Таратухин.

В течение двух неделю полиция вместе со спасателями-добровольцами ежедневно проводили поиски в море, на берегу.

По словам Таратухина, женщину так и не удалось найти. «На данный момент она признана пропавшей без вести. Продолжаем поиски как на море, так и на суше, но с меньшей интенсивностью, поскольку прошло уже более двух недель и изменились также погодные условия», - сказал он.

Полиция просит всех передвигающихся по побережью и рыбаков, которые заметят в море или на берегу одежду или пропавшую женщину, сообщить об этом по номеру 112.