Испания решила лишить Каталонию независимости

Сенат Испании утвердил применение статьи 155 о прямом управлении Мадрида в Каталонии. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает Reuters.

Ожидается, что в ближайшее время испанский премьер-министр Мариано Рахой проведет экстренное заседание кабинета министров для того, чтобы определиться с мерами, которые будут введены в отношении Каталонии.

Ранее 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость от Испании. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

За выход из состава страны проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще 2 парламентария воздержались.

24 октября министр образования, культуры и спорта, официальный представитель Мадрида Иньиго Мендес де Виго заявил, что испанское правительство может использовать силу для восстановления порядка в Каталонии, если жители региона будут выступать против мер по урегулированию ситуации.

Тремя днями ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Таким образом Мадрид привел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести временное прямое управление автономией.

Референдум о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.