Все решено: Госдеп США опубликовал санкционный список из 33 российских компаний

Госдепартамент США опубликовал на своем интернет-сайте в пятницу список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.

В опубликованный перечень входят «Калашников», «Ижмаш», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Сухой», «Адмиралтейские верфи», «Ижевский механический завод», «Оборонпром», «Уралвагонзвавод», «Вертолеты России» и другие компании. Также в списке фигурируют такие российские структуры, как ФСБ, СВР и ГРУ.

Ранее об этом перечне компаний сообщили американские СМИ.

В четверг официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ведомство передало в конгресс список связанных с РФ людей и организаций, сотрудничество с которыми может обернуться санкциями.

«Госсекретарь Тиллерсон разрешил госдепу подготовить рекомендации, в которых указываются люди и организации, которые либо действуют в интересах российского оборонного сектора или разведки, либо связаны с ними», - сказала она на брифинге в Вашингтоне.