Финансисты не знают, как относиться к российской купюре с изображением Севастополя

У эстонских финансовых учреждениях нет своей позиции по вопросу, как относиться к новым российским купюрам достоинством в 200 рублей. Камнем преткновения здесь является изображение на свежевыпущенных рублях, а именно – Памятник затопленным кораблям в Севастополе и заповедник Херсонес Таврический, которые, по мнению мировой общественности, принадлежат Украине, а не России, передает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

«АК» решила поинтересоваться, как эстонские финансовые учреждения относятся или рекомендуют относиться к новым денежным купюрам, на которых изображены достопримечательности Крыма, другими словами то, что, по официальной версии европейского и мирового сообщества, к России не относится.

В Эстонии не знают, как относиться к купюре с изображением Севастополя

Чиновники и представители финучреждений отказались давать комментарии по вопросу принимать или не принимать российские рубли, на которых изображен крымский Севастополь.

«Если деньги подлинные, то мы их покупаем и продаем», - дала единственный осмысленный ответ на эту тему фирма по обмену валюты Tavid.