Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии (видео)

Правительство и парламент Каталонии распущены по решению кабинета министров Испании. Об этом вечером 27 октября объявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Он добавил, что досрочные выборы в парламент пройдут 21 декабря, после чего депутаты назначат новое региональное правительство.

Помимо роспуска всего правительства Каталонии от своей должности отстранен глава местной полиции (Моссос) Хосеп Луис Траперо, - сообщает Meduza.io.

Коса на камень

Как уже писал Русский TVNET, Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. За это проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента (всего в нем 135 депутатов) бойкотировали голосование.

«Призываю всех испанцев к спокойствию. Правовое государство восстановит порядок в Каталонии»,

- откликнулся на это решение в своем Twitter премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Сегодня утром он обосновывал в верхней палате меры применения статьи 155 конституции, утверждая, что это «исключительная ситуация», которая направлена не против Каталонии, а на предотвращение нарушения закона.

В своей речи, как передает La Vanguardia, он назвал происходящее в Каталонии

«самой большой насмешкой над демократией, если не считать государственного переворота 1981 года».

Сенат Испании менее чем через час после провозглашения независимости региона парламентом Каталонии рассмотрел и одобрил резолюцию о применении 155-й статьи, на следующий день она вступит в силу.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон ранее попросил парламент подумать, как ответить на планы по установлению контроля над северо-восточным регионом.

155-я статья конституции Испании гласит, что если «автономное сообщество не выполняет обязательства, налагаемые конституцией или другими законами или ее действия наносят серьезный ущерб интересам Испании, правительство предварительно обращается с требованием к президенту автономного сообщества и, если оно будет оставлено без внимания, с одобрения абсолютного большинства сената может принять необходимые меры, чтобы заставить последнего выполнить эти обязательства или для защиты упомянутых интересов».

В ней говорится, что для осуществления этих мер правительство может давать инструкции всем властям автономных сообществ. С 1978 года, когда была принята конституция, закрепившая в стране демократическое правление после падения режима Франко, и до сих пор эта статья не применялась.

1 октября в Каталонии провели референдум о независимости от Испании, который был признан незаконным Конституционным судом страны. 90% участников проголосовали за отделение от Испании.

После этого парламент Каталонии отказался однозначно сформулировать декларацию о независимости, предложив Мадриду начать переговоры. Мадрид в ответ решил ввести в действие 155-ю статью Конституции, которая позволяет отстранить руководство региона и организовать досрочные выборы в региональный парламент.