США, Британия, Франция, ФРГ и Канада не признали независимость Каталонии

Ведущие страны мира не признали провозглашение независимости Каталонией и поддерживают территориальную целостность Испании.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Белый дом подтверждает поддержку единой Испании, передает РИА Новости.

«Мы повторяем слова Госдепартамента: мы подтверждаем, что поддерживаем единую Испанию»,

− отметила она.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские власти не признают декларацию о независимости Каталонии и намерены вести диалог только с официальным Мадридом.

«Я с беспокойством слежу за развитием ситуации в Каталонии. Франция желает видеть Испанию сильной и единой. Собеседник у нас только один − это правительство в Мадриде», − сказано в заявлении министра иностранных дел Франции.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также высказалась в поддержку единства Испании, указав на незаконность референдума о независимости Каталонии, сообщает The Telegraph.

«Мы по-прежнему желаем, чтобы соблюдалось верховенства закона, выполнялись нормы Конституции, и сохранялось единство Испании», − сказано в официальном заявлении Мэй, распространенном пресс-службой британского правительства. Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт написал в Twitter, что суверенитет и территориальная целостность Испании «есть и остаются неприкасаемыми», и что одностороннее объявление о независимости Каталонии нарушает этот принцип. Он призвал заинтересованные стороны использовать «все существующие возможности для диалога и деэскалации» и добавил, что германское правительство поддерживает позицию премьер-министра Испании Мариано Рахоя относительно возобновления конституционного строя. Представитель министра иностранных дел Канады Эндрю Лесли сообщил, что Канада признает объединенную Испанию и не хочет вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, пишет Укринформ. Напомним, парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости региона.

В ответ на это сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в регионе.

Премьер Испании Мариано Рахой получил добро на отстранение от должностей членов женералитета, роспуск парламента автономного сообщества и проведение досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.