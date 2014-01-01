Жители Венесуэлы из-за кризиса начали массово майнить биткоины на еду

Жители Венесуэлы, которая находится в состоянии тяжелейшего экономического кризиса и гиперинфляции, спасаются от бедности с помощью криптовалют и майнинга. Из-за нехватки долларов и обесценения местной валюты - боливара - многим венесуэльцам приходится полагаться на криптовалюты, чтобы приобрести товары первой необходимости, передает Yahoo! News со ссылкой на AFP.

Венесуэльцы начали массово заниматься майнингом еще в 2014 году, когда в стране обострился экономический кризис. По оценкам консультанта по майнингу биткоинов Рэнди Брито, на данный момент в стране этим занимается около 100 тысяч человек, хотя точное количество определить невозможно, потому что многие действуют подпольно и используют иностранные серверы.

Сам майнинг не считается в Венесуэле незаконным.

Однако для него необходимо большое количество электроэнергии, которая в стране почти бесплатная, благодаря государственным субсидиям. Именно поэтому спецслужбы следят за потреблением электричества в жилых домах. Силовики активно проводят рейды и обвиняют тех, кто занимается майнингом, в краже электроэнергии.

Журналисты отмечают, что выпуск биткоинов позволяет венесуэльцам обеспечивать семьи стабильным доходом. Так одна из жительниц Каракаса рассказала изданию, что ей удается зарабатывать свыше 800 долларов в месяц, при том что минимальная зарплата в стране составляет около 40 долларов.

Как напоминают «Ведомости», по оценкам МВФ, ВВП Венесуэлы к 2018 году будет на 35% ниже уровня 2014 года, когда резко упали цены на нефть. Годовую инфляцию фонд оценивает примерно в 1000%.

Венесуэла тратит валютную выручку, которую ей практически полностью обеспечивает нефтяная компания PDVSA, на погашение внешнего долга. В октябре и ноябре правительству и компании нужно выплатить около 3,7 млрд долларов. По оценкам фонда Torino Capital, совокупный долг Венесуэлы может достигнуть 140 млрд долларов.