Пассажир упал за борт парома Tallink и пропал без вести

Береговая охрана финской пограничной службы в ночь на субботу безрезультатно завершила поиски упавшего в воду с парома Victoria I пассажира.

По информации финского новостного агентства STT, сообщение об упавшем в воду с принадлежащего компании Tallink парома к югу от Мариехамна мужчине поступило вскоре после полуночи.

В поисках приняли участие паром линии Таллинн-Стокгольм Victoria I, еще два пассажирских парома, а также пограничники и добровольцы-спасатели Аландских островов. Пассажирские паромы искали мужчину полтора часа, а потом продолжили свой путь.

На место были вызваны и вертолеты береговой охраны из Швеции и Финляндии.

Район поиска был довольно маленький, но несмотря на это поиски не увенчались успехом, передает STT.