Мадрид назначил главу правительства Каталонии

Согласно сообщению официальной газеты правительства Испании, к Саенц де Сантамарии переходит большинство полномочий главы женералитата и его заместителя.

Полномочия временной руководительницы каталонского правительства на нее возложены до избрания нового парламента региона и назначения нового правительства.

Как и премьер Мариано Рахой, Сорая Саенц де Сантамария является членом правящей Народной партии.

Напомним, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.