Венгрия наложила вето на заседание НАТО-Украина из-за языка в школах

Венгрия наложила право вето на предусмотренное 6 декабря заседание комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. В качестве причины Венгрия назвала принятый на Украине закон об образовании, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DW.

Как рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, до сентября его государство активнее всех поддерживало попытки интеграции Киева, однако закон об образовании нельзя оставить без ответа.

По его словам, будапештские решения не удастся обойти, так как для созыва комиссии необходимо единогласное согласие всех стран-участниц альянса.

Комиссия НАТО-Украина была создана в 1997 году, она рассматривает сотрудничество в рамках как программы «мирного сотрудничества», так и в военной сфере.

Венгрия уже на прошлой неделе сообщила, что будет «блокировать и бойкотировать» все попытки приблизить Украину к Евросоюзу, пока Киев не примет новый закон об образовании, расширяющий возможности учиться на языке, отличном от украинского.

На Украине живут примерно 150 000 венгров, там работали венгерские школы.

Однако новый закон об образовании предусматривает, что главным языком обучения в школах должен стать украинский.