Пучдемон не собирается уходить в отставку

Экс-глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон, которого испанские власти отправили в отставку, заявил, что не признает это распоряжение. Об этом он заявил в субботу, 28 октября, во время телеобращения.

«В демократическом обществе функцию выбора правительства выполняет парламент (а не кабинет министров Испании)», - пояснил Пучдемон.

Он также пообещал продолжать мирную борьбу за независимость Каталонии, используя исключительно демократические механизмы.

«Мы не верим в силовые решения. Мы продолжим работать над строительством свободной страны», - пояснил он.

Как сообщалось, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временной руководительницей женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

Напомним, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.