В Непале автобус свалился в реку, погибли более 30 человек

В Непале переполненный автобус в субботу, 28 октября, упал в реку в результате чего погиб 31 человек. Об этом сообщили в местной полиции, передает местное издание Kathmandu Post.

Известно, что автобус ехал из юго-восточного города Раджбирадж в Катманду.

15 пассажирам, несмотря на полученные ранения, удалось спастись. Число жертв аварии может быть куда больше, ведь автобус был переполненным. В салоне, по словам выживших, находились человек 50 минимум, еще какое-то количество людей ехали на крыше автобуса.