В Тайване прошел крупнейший в Азии гей-парад

В Тайване в субботу состоялся крупнейший гей-парад в Азии, в котором приняло участие рекордное число людей - 110 000 человек, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Активисты из более чем 160 организаций и их сторонники из 20 стран по трем маршрутам прошли к небольшой площади перед бюро президента.

Участники прайда скандировали «Любовь и любовь», «Равенство брака» и «Образование гендерного равенства».

В мае Тайвань сделал шаг к тому, чтобы стать первым государством Азии, в котором разрешены гей-браки, когда конституционный суд решил, что законы против однополых браков нарушают гарантии свободы брака.

Суд потребовал, чтобы правительство в течение двух лет изменило гражданский кодекс и приняло новые законы. Однако, по словам активистов, с того момента правительства никаких шагов в этом направлении не сделало.