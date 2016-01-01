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Forbes назвал богатейших людей планеты

Korrespondent.net 1
Основатель Amazon Джефф Безос | Фото: REUTERS/Scanpix

Американский журнал Forbes назвал богатейших людей планеты, разместив на первую строчку рейтинга основателя ритейлера Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивается в $93,1 миллиарда.

На втором месте рейтинга расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оказалось меньше Безоса на $3,2 млрд. На третьем месте с состоянием $80,6 млрд расположился американский инвестор Уоррен Баффет.

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием $77,9 млрд. А замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценили в $73,8 миллиарда.

Ранее журнал сообщал, что президент Дональд Трамп сократил свое состояние на 600 миллионов долларов по сравнению с 2016 годом. Так, состояние главы государства оценивается в 3,1 млрд. долларов.

Дональд Трамп Билл Гейтс Microsoft
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