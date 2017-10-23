14-летняя российская модель впала в кому и умерла после многочасового показа

В Китае после 13-часового показа впала в кому и умерла юная модель из России Влада Дзюба. Сведения поступают противоречивые: директор ее агентства уверяла «Комсомольскую правду», что у девочек было время передохнуть. А британский таблоид Mirror, который поговорил с мамой Влады, утверждает, что она умерла из-за «крайнего истощения».

Известно, что 14-летняя Влада Дзюба из Перми уехала в Китай на три месяца работать по контракту. 25 октября девушке стало плохо, у нее поднялась температура, и ее госпитализировали. Вскоре она впала в кому.

Директор агентства Эльвира Зайцева заявила КП: «В тот день показ длился 13 часов… Но он был с перерывами на приемы пищи, девочки отдыхать успевали. Вечером Влада почувствовала себя плохо, наши партнеры отправили ее домой отлежаться. Девушка померила температуру, она была под 40 градусов… Ее быстро отвезли в больницу». По данным Зайцевой, Дзюбе сначала ошибочно диагностировали менингит.

Владу поместили в реанимацию в состоянии комы. Через два дня девочка скончалась.

О смерти Влады написал англоязычный ресурс о Сибири The Siberian Тimes, информация попала в другие СМИ.

Публикация от 🕷Dzyuba Vlada🕷 (@_dzyuba) Окт 23 2017 в 3:33 PDT

Британский таблоид Mirror после этого сообщил, что Дзюба умерла от менингита, лечение которого затруднило «крайнее истощение». Это противоречит словам Зайцевой, которая уверяла:

«Девушка в модельном бизнесе уже два года, проблем со здоровьем никогда не было, у нее нет и никогда не было анорексии».

Ее мать Оксана заявила, что у девочки не было медицинской страховки в рамках ее контракта, и она опасалась обращаться к врачам: «У меня шок. У Влады не было страховки, а счет за лечение уже выставлен. По словам консула, там заоблачная сумма».

The Siberian Times отмечает, что смерть девочки поднимает вопросы о чрезмерной эксплуатации моделей из России, которые в Китае работают «по рабским контрактам» и без присутствия родителей либо опекунов.

Оксана Дзюба упоминала, что стала оформлять медицинские бумаги, которые позволили бы агентству принимать решения о лечении ее дочери, лишь после ее госпитализации.