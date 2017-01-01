Ходорковский не видит смысла финансировать кампанию Собчак

Основатель движения Открытая Россия, бывший политзаключенный Михаил Ходорковский не будет финансировать президентскую кампанию. Об этом он заявил во время видеообщения с пользователями соцсетей, передает Радио Свобода.

По его словам, «это выборы без выбора» и поэтому он не видит смысла финансировать подобную кампанию.

«Действо, в рамках которого невозможно победить заранее назначенного кандидата, выборами не является», – заявил он.

Вместе с тем Ходорковский отметил, что не считает Собчак «креатурой Кремля».

Напомним, российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак объявила, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году.

Как показал соцопрос, за Собчак готовы голосовать менее 1% россиян.