Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп намерен обнародовать почти все документы об убийстве 35-го президента США Джонна Кеннеди, несмотря на ранние требования со стороны ФБР и ЦРУ. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter.

«После консультаций с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, ЦРУ и другими агентствами, я решил опубликовать все документы об убийстве Кеннеди, за исключением тех, где упоминаются имена и адреса живых людей», - отметил Трамп.

По его словам, он идет на такой шаг «ради максимальной прозрачности», а также для того, чтобы покончить с конспирологическими теориями.





Напомним, ранее Дональд Трамп распорядился опубликовать на сайте Национального архива около 2,8 тысячи ранее засекреченных документов, касающихся убийства Кеннеди. Часть обнародованных материалов уже выложена на сайте Национального архива США, остальные архивы, как сообщили в Белом доме, будут преданы огласке «в ближайшие недели».

Как отметил в опубликованном меморандуме Трамп, американская общественность рассчитывает, что власти США «предоставят как можно больший доступ к документам, касающимся убийства президента Джона Кеннеди, чтобы люди могли наконец получить полный объем информации относительно этого события, которое повернуло ход истории».

After strict consultation with General Kelly, the CIA and other Agencies, I will be releasing ALL #JFKFiles other than the names and...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 октября 2017 г.

Остальные материалы по этой теме Трамп тогда решил оставить засекреченными, уступив требованиям ФБР и ЦРУ. Указанные документы будут дополнительно изучать в течение шести месяцев до апреля 2018 года. По итогам этого процесса будет решено, опубликуют ли их и в каком виде.

Отметим, что в минувшую пятницу организация WikiLeaks предложила награду в 100 тысяч долларов за ту часть часть архива документов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года, которую американские спецслужбы решили не обнародовать.

«WikiLeaks объявляет награду в 100 тыс. долларов за неопубликованные документы о Джоне Фицджеральде Кеннеди, если они продемонстрируют нарушение закона, неумелость или административные ошибки», - объявила организация, основанная Джулианом Ассанжем.





