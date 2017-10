Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

«После консультаций с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, ЦРУ и другими агентствами, я решил опубликовать все документы об убийстве Кеннеди, за исключением тех, где упоминаются имена и адреса живых людей», - отметил Трамп.

По его словам, он идет на такой шаг «ради максимальной прозрачности», а также для того, чтобы покончить с конспирологическими теориями.





Напомним, ранее Дональд Трамп распорядился опубликовать на сайте Национального архива около 2,8 тысячи ранее засекреченных документов, касающихся убийства Кеннеди. Часть обнародованных материалов уже выложена на сайте Национального архива США, остальные архивы, как сообщили в Белом доме, будут преданы огласке «в ближайшие недели».

Как отметил в опубликованном меморандуме Трамп, американская общественность рассчитывает, что власти США «предоставят как можно больший доступ к документам, касающимся убийства президента Джона Кеннеди, чтобы люди могли наконец получить полный объем информации относительно этого события, которое повернуло ход истории».

After strict consultation with General Kelly, the CIA and other Agencies, I will be releasing ALL #JFKFiles other than the names and...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 октября 2017 г.