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В Брюсселе произошла массовая драка с участием беженцев из Сирии

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В коммуне Андерлехт в Брюсселе в субботу, 28 октября, произошла драка, участие в которой приняли, по разным источникам, от 60 до 100 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

В полиции полагают, что столкновение произошло между местной молодежью и размещенными в коммуне беженцами из Сирии. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, участники беспорядков успели разбежаться. В результате драки два человека получили легкие ранения, четверо были задержаны полицией. Определяется ущерб, который был причинен автомобилям и близлежащим зданиям.

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