LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет

Lenta.ru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг | Фото: REUTERS/Scanpix

Европейские страны находятся в пределах досягаемости ракет Северной Кореи, заявил в интервью японской газете «Иомиури» генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Страны НАТО также находятся под угрозой. НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар», — рассказал глава альянса.

Однако Столтенбергг признал необходимость продолжения переговоров.

28 октября были обнародованы данные доклада Исследовательской службы Конгресса США, в котором говорится, что в случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.

США НАТО
0 Комментарии