В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет

«Страны НАТО также находятся под угрозой. НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар», — рассказал глава альянса.

Однако Столтенбергг признал необходимость продолжения переговоров.

28 октября были обнародованы данные доклада Исследовательской службы Конгресса США, в котором говорится, что в случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.