Со шведского острова спасли россиянина, выложившего слово HELP мхом

Спасатели Швеции помогли россиянину, судно которого потерпело кораблекрушение возле необитаемого острова Большой Лундшер, расположенного недалеко восточного побережья страны. Как пишет RTсо ссылкой на западные источники, для привлечения внимания мужчина выложил слово HELP («спасите») из мха.

Известно, что 30-летний российский гражданин приобрел в Стокгольме парусную лодку, на которой намеревался доплыть до Испании. В понедельник мужчина, умевший прекрасно управлять судном, начал свое путешествие, а в последний раз он выходил на связь с родственниками в ночь со вторника.

После того, как родственникам не удалось связаться с россиянином, они обратились в Государственное управление судоходства Швеции.

«Сам мужчина не посылал никакого сигнала бедствия», - сказал официальный представитель ведомства Даниэль Линдблад.

В период со среды по пятницу воздушные и водные суда Государственного управления судоходства и Береговой охраны Швеции искали мужчину. Также в операции участвовал и самолет местных Вооружённых сил.

В первой половине дня пятницы спасатели нашли первые обломки парусной лодки. Это произошло к востоку от острова Харстена. Спустя некоторое время вертолетам удалось обнаружить и самого мужчину, который, как оказалось, находился на острове Большой Лундшер. Увидев винтокрылые машины, он начал махать.

«Было похоже, что он находился в добром здравии», - отметил Линдблад.

После счастливого спасения россиянин был доставлен в университетскую больницу города Линчёпинг. Он не получил никаких травм, однако медики настояли на необходимости наблюдения. По словам специалистов, ему «нужны тепло и еда».