На Флориду надвигается тропический шторм Филипп

Сформировавшийся над территорией Кубы тропический шторм Филипп продвигается в направлении Флориды, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Депрессия усилилась до тропического шторма Филипп. В центральной и западной частях Кубы идут сильные дожди, они продвигаются на север в направлении (архипелага – ред.) Флорида-Кис и Южной Флориды", – говорится в сообщении.

По информации метеорологов, шторм движется со скоростью около 47 километров в час. Порывы ветра в центре шторма достигают скорости 64 километров в час.