Обломки упавшего у Шпицбергена российского вертолета найдены на дне моря

Обломки российского вертолета Ми-8, упавшего 26 октября у побережья норвежского архипелага Шпицберген, обнаружены на дне моря рядом с российским шахтерским поселком Баренцбург. Об этом сообщает сегодня, 29 октября, ТАСС со ссылкой на данные координационного спасательного центра по Северной Норвегии.

«Обломки российского вертолета Ми-8, числившегося пропавшим с 26 октября, были найдены на дне моря в точке, расположенной в 1,2 морской мили (2,2 км) к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метром, - говорится в тексте сообщения. - Поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, завершена. Полиция будет отвечать за операцию по поиску тел жертв катастрофы».

Шансов найти живыми кого-то из восьми россиян, находившихся на борту вертолета, практически нет, сообщали ранее норвежские спасатели.

Спасательная операция продолжалась несколько суток, обломки воздушного судна и спасшихся людей искали с воздуха, когда это позволяла погода. Спасательные отрады проводили исследование береговой линии. Кроме того, под водой работали водолазы, а также два глубоководных малогабаритных роботизированных аппарата и мини-субмариной Hugin ВМС Норвегии.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург и пропал с радаров.

На борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. По данным Минэнерго РФ, имена пассажиров - Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каулио. Экипаж: командир экипажа Евгений Баранов, второй пилот Владимир Фролов, бортмеханик Алексей Поуляускас, техник Марат Михтаров, инженер Алексей Королев.

Предварительная причина ЧП - ошибка пилотирования.

Арктический архипелаг Шпицберген расположен в Арктике между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан Норвегии после Первой мировой войны, однако более 40 государств имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. Экономическое присутствие на Шпицбергене сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ. Норвежский Лонгйир и российский Баренцбург - крупнейшие населенные пункты архипелага, на котором постоянно проживают 2,6 тысячи человек.





