Европарламент не признает независимость Каталонии

Председатель Европарламента Антонио Таяни исключил возможность признания независимости Каталонии кем-либо из членов ЕС. Об этом сообщает Associated Press.

Таяни заявил, что «никто никогда» не признает регион, объявивший о своем отделении от Испании, самостоятельным государством. Он также назвал прошедший в Каталонии референдум незаконным и выразил надежду на скорейшее восстановление верховенства права.

Глава Европарламента также сказал, что ЕС не будет посредником в этом конфликте, поскольку он является внутренним делом Испании.