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Европарламент не признает независимость Каталонии

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Председатель Европарламента Антонио Таяни исключил возможность признания независимости Каталонии кем-либо из членов ЕС. Об этом сообщает Associated Press.

Таяни заявил, что «никто никогда» не признает регион, объявивший о своем отделении от Испании, самостоятельным государством. Он также назвал прошедший в Каталонии референдум незаконным и выразил надежду на скорейшее восстановление верховенства права.

Глава Европарламента также сказал, что ЕС не будет посредником в этом конфликте, поскольку он является внутренним делом Испании.

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