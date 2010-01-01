Каролин Возняцки победила Уильямс, и выиграла Итоговый турнир WTA

Представительница Дании Каролина Возняцки переиграла в двух партиях со счетом 6:4, 6:4 американку Винус Уильямс и стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации с призовым фондом семь миллионов долларов, который завершился в Сингапуре. Поединок продолжался 1 час 29 минут.

Отметим, что во втором сете датчанка была впереди - 5:0, но чуть не растеряла преимущество, уступив четыре гейма подряд, однако в итоге сумела выиграть матч на подаче соперницы.

Возняцки впервые в карьере стала победительницей итогового турнира WTA - она играла в финале соревнования в 2010 году в Дохе, но тогда уступила бельгийке Ким Клийстерс.

Всего же для 27-летней датской спортсменки титул в Сингапуре стал 27-м на турнирах WTA в одиночном разряде.





