На Мадагаскаре запретили танцы с покойниками

«Если человек умер от легочной чумы, а затем его могилу вскрывают для проведения Фамадиханы, то инфекция может передаваться тем, кто контактирует с телом», – заявил руководитель штаба министерства здравоохранения Вилли Рандриамаротия.

Фамадихана – ритуальная церемония почитания мертвых, во время которой покойников достают из могилы, меняют им саван, берут на руки и танцуют с ними, а затем кладут обратно в могилу.

Согласно местным верованиям, человек переходит в иной мир только тогда, когда его тело полностью разложится, а до этого времени ему нужно периодически «встряхиваться», общаясь с родными и близким.