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На Мадагаскаре запретили танцы с покойниками

Korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Мадагаскара призвали граждан отказаться от Фамадиханы – традиционных ритуальных танцев с мертвыми родственниками – из-за разрастающейся эпидемии чумы, сообщает Daily Mail.

«Если человек умер от легочной чумы, а затем его могилу вскрывают для проведения Фамадиханы, то инфекция может передаваться тем, кто контактирует с телом», – заявил руководитель штаба министерства здравоохранения Вилли Рандриамаротия.

Фамадихана – ритуальная церемония почитания мертвых, во время которой покойников достают из могилы, меняют им саван, берут на руки и танцуют с ними, а затем кладут обратно в могилу.

Согласно местным верованиям, человек переходит в иной мир только тогда, когда его тело полностью разложится, а до этого времени ему нужно периодически «встряхиваться», общаясь с родными и близким.

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