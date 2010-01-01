ВИДЕО: 10-летний мальчик угнал машину отца и устроил гонки с полицией

Ожидая, когда сестра поведет его в школу, мальчик сел в автомобиль бойфренда своей матери и поехал. Мать бросилась в погоню за ним на своей машине, попутно ругаясь и вызывая полицию, сообщает портал Lenta.ru.

Вскоре на хвост угонщику, помимо его мамы, сели несколько экипажей полиции, однако быстро остановить ребенка не удалось. Он ехал на скорости почти 100 миль в час (около 160 километров в час). В какой-то момент один из полицейских догнал его и жестом приказал остановиться, но тот отрицательно покачал головой и ускорился.

Судя по видео, через некоторое время полиция выложила на дороге шипы, вынудив нарушителя съехать в кювет, однако он продолжил движение. Остановить его удалось лишь тараном, из-за которого угонщик врезался в дорожный знак.

Полицейские окружили автомобиль, достав пистолеты и телескопические дубинки. Мальчик заперся, а когда его силой достали из салона, стал брыкаться и плеваться. В результате погони никто не пострадал.