В Европе из-за урагана погибли минимум 5 человек

Штормовой циклон Герварт, который поразил 29 октября Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Словакию, привел к гибели уже не менее чем пяти человек, сообщает Радио Свобода.

«По две человека погибли в Польше и Чехии - во всех случаях вследствие падания сломанных ветром деревьев. Еще один человек погиб в Германии, утонув в результате резкого повышения уровня воды. Есть и травмированные», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за подтопления, сломанных деревьев и оборванного электропитания в Германии и Чехии было нарушено железнодорожное сообщение - в Германии его полностью остановили в семи из 16 федеральных земель, на многих трассах движение будет закрыто до понедельника. Также в ряде мест было прервано и автомобильное сообщение.

Скорость ветра, особенно в горных местностях, достигала уровня ураганной, доходя до 180 километров в час (ураганной считается скорость ветра более 118 км/ч).