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В Одессе пытались захватить воинскую часть

Korrespondent.net 1
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Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

В Одессе сегодня утром, около 08:45 неизвестные в балаклавах пытались захватить часть территории военного объекта, который находится в собственности Минобороны. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

«Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра City Center, частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении», – сказано в сообщении.

На месте происшествия работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования Юг Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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