В Одессе пытались захватить воинскую часть

В Одессе сегодня утром, около 08:45 неизвестные в балаклавах пытались захватить часть территории военного объекта, который находится в собственности Минобороны. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.
«Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра City Center, частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении», – сказано в сообщении.
На месте происшествия работает военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования Юг Воздушных сил Вооруженных сил Украины.