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Неизвестные открыли стрельбу по футбольным болельщикам в Мексике

Lenta.ru
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Четверо вооруженных людей открыли огонь по людям, пришедшим на любительский футбольный матч в городе Чильпансинго в мексиканском штате Герреро. Об этом сообщил сайт радиостанции Noticias MVS.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 октября. В 15 часов по местному времени неизвестные начали штурм здания суда, находящегося рядом с футбольным полем.

При нападении пострадали три человека, из них двое впоследствии скончались, состояние выжившего оценивается как тяжелое.

25 октября неизвестный открыл стрельбу на территории университета Грамблинг в американском штате Луизиана. В результате погибли два человека.

18 октября неизвестный застрелил трех человек и ранил двоих на территории бизнес-парка Emmorton в американском штате Мэриленд.

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