Аэропорт Бремена на время закрыли из-за самолета из России

Вечером в воскресенье, 29 октября, на несколько часов был закрыт международный аэропорт Бремена. Прична - инцидент с зарегистрированным в России частным легкомоторным самолетом Cessna 550 Citation Bravo. Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

При посадке в 18.26 по местному времени (19.26 по Риге) машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы и остановилась лишь в 15 метрах от асфальтированного покрытия. Никто из трех членов экипажа, обслуживавших Citation Bravo, не пострадал. Пассажиров на борту не было.

На протяжении нескольких часов после ЧП на месте происшествия работали сотрудники базирующегося в Брауншвейге Федерального ведомства по расследованию авиационных происшествий Германии (BFU). Все это время диспетчеры перенаправляли прибывавшие воздушные суда в другие аэропорты. Были отменены вылеты в Стамбул, Штутгарт и Париж.

В ночь на понедельник, в 01.00 по местному времени (02.00 по риге) воздушная гавань вновь возобновила работу.

Причиной инцидента стал ураган «Герварт», обрушившийся на Европу. Сильный ветер сдул , сдул с посадочной полосы аэропорта частный самолет отнесло на 15 метров. Пассажиров на борту не было, три члена экипажа не пострадали.

Сообщается, что «Герварт» обрушился на Европу в субботу, его жертвами уже стали шесть человек: по два человека погибли в Германии, Чехии и Польше. Скорость ветра превышала 100 километров в час.

Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение.