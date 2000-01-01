Вслед за Собчак: на пост президента России - еще одна женщина

На пост президента России выдвинула свою кандидатуру российская телерадиоведущая Екатерина Гордон. Об этом говорится на ее сайте Gordonzabab.ru. «Основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере», - отмечается в сообщении о намерении Гордон баллотироваться на высший пост РФ в 2018 году. «Права женщин и детей - зеркало российской реальности», - таким стал лозунг кампании журналистки

Телеведущая рассказала о своей программе в видеоролике, размещенном на сайте. Как она говорит, Россия - страна матерей-одиночек, на которых «всем плевать». «Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», - отметила Гордон.

Как заверила Екатерина Гордон, она из опыта знает, как работает судебная система, как женщины «тянут детей, а мужчины уходят от ответственности». 37-летняя претендентка на должность президента заверила, что в ее позиции «нет ничего мужененавистнического», просто, согласно статистике, дети чаще остаются с женщинами, и права матерей при этом не защищены, - сообщает NEWSru.com.

Много скандалов, в том числе и с Собчак

Екатерина Гордон родилась 19 октября 1980 года в Москве. Ее фамилия при рождении была Прокофьева, затем носила фамилию отчима Подлипчук. В 2000 году Екатерина вышла замуж за телеведущего Александра Гордона и взяла его фамилию. Через шесть лет они развелись.

С именем Гордоне связаны несколько громких скандалов. Так, в июле 2008 года

после перепалки с Ксенией Собчак в прямом эфире радиостанции «Маяк» Гордон была уволена с радиостанции.

В июле 2011-го Гордон вышла замуж за адвоката Сергея Жорина. В сентябре того же года сообщалось, что ее избил муж. С сотрясением мозга журналистка была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. После инцидента супруги развелись.

С 2012 года Гордон занимается защитой прав женщин, она также основала юридическую компанию «Гордон и сыновья».

Пишет музыку и стихи. Получила два «Золотых граммофона» за песни в исполнении Ани Лорак «Забирай рай». Ее композиция «Уходи по-английски» в исполнении Григория Лепса и Ани Лорак была удостоена в 2016 году «Премии Муз-ТВ» в номинации «Лучший дуэт».

Гордон была ведущей нескольких радиопередач и телепередач на радиостанциях «Мегаполис», «Эхо Москвы», «Культура», «Маяк», «Серебряный дождь», «Русская служба новостей», «Говорит Москва»; на телеканалах О2ТВ и «Звезда», а также на Первом канале.

Женское нашествие?

Как уже сообщал Русский TVNET, 18 октября телеведущая Ксения Собчак объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее письмо опубликовала газета «Ведомости». Кроме того, у Собчак имеется предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как «кандидат против всех», и призывает желающих вступать в ее команду.

"В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста - я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата "Против всех", - говорится в письме Собчак.

«Я - вне жестких идеологических рамок.

Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против.

Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появилась настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решают, как им жить и на равных со всем мировым сообществом и соседями решать, чей же Крым на самом деле», - сообщается в письме.

За несколько часов до эфира журнал The New Times опубликовал материал под названием «Собчак начинает гонку», в котором со ссылками на анонимные источники рассказывалось, что в передаче на «Дожде» телеведущая объявит о своем выдвижении.

В статье говорилось, что Собчак будет баллотироваться в президенты в роли кандидата от либеральной творческой интеллигенции и бизнеса. По словам нескольких собеседников The New Times, близких к Кремлю, в ходе кампании Собчак будет выступать с критикой Навального. В частности, она будет упрекать его за «вождизм и популизм».

«Собственно, в этом и заключается задумка Кремля, который и предложил Собчак поучаствовать в выборах в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011 - 2012 годов, если не на возможность возглавить один из телеканалов, например RT», - писал The New Times.

Кто ее финансирует?

Позже Собчак заявила, что ее избирательную кампанию профинансируют представители «высокотехнологичного бизнеса». При этом средства от них она намерена привлекать через краудфандинговую платформу.

«Не могу сказать, что те деньги, которые собраны сегодня на кампанию, их достаточно на ведение обширной кампании, это не так. Помогают бизнесмены, которые не связаны с государством и какими-то олигархическими структурами. Это люди, которые занимаются средним, большим бизнесом, не основанном на приватизированных предприятиях.

Речь идет о высокотехнологичном бизнесе в частности, поэтому мы находимся в процессе сбора этих средств»,

- сказала Собчак на встрече с жителями Екатеринбурга (цитата по ТАСС).

При этом она не назвала приблизительные размеры бюджета своей избирательной кампании. «Все будет зависеть от того, сколько будет собрано через краудфандинг, через бизнесменов. От собранных средств будет зависеть активность предвыборных штабов в регионах России, так как это самая дорогая часть кампании», - пояснила Собчак, добавив, что она надеется «покрыть своей предвыборной кампанией все российские города-миллионники».