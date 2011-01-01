Кому принадлежат США? Обнародованы имена крупнейших землевладельцев

Частным лицам принадлежит 72% земли Соединенных Штатов Америки и большая часть земельной собственности находится в руках совсем небольшой группы магнатов бизнеса и их семей. Журнал «The Land Report» обобщил всех крупнейших американских землевладельцев, в числе которых находятся владелец интернет-гиганта «Amazon» Джеф Безос, хозяева бренда «Gap» семья Фишер и создатель радиоорганизации CNN Тед Тернер.

Крупнейшим землевладельцем в США является владелец и председатель медиа-компании «Liberty Media» Джо Малоне, которому принадлежит более 890 308 гектаров земли. Маллоне, чье состояние оценивается в 7,2 млрд долларов (6,2 млрд евро) контролирует большие лесные территории в штате Мэн, а также множество ранчо в Вайоминге, Нью-Мексико и Колорадо.

В 2011 году Маллоне отобрал титул крупнейшего землевладельца у основателя радиоорганизации CNN Тернера, которому на данный момент принадлежит более 890 370 гектаров американских земель. Состояние Тернера составляет 2,3 млрд долларов (2 млрд евро) и он владеет экологическими ранчо для бизонов, откуда поставляется мясо для сети его ресторанов «Ted's Montana Grill».

На третьем месте в списке расположилось семейство Эмерсонов, - владельцев второй в США деревообрабатывающей компании «Sierra Pacific Industries». В их собственности находится 789 137 гектаров земли в Калифорнии и Вашингтоне.

В последние годы, после многочисленных сделок по покупке земли на четвертое место вышел спортивный магнат Стен Кроенке, которому принадлежат баскетбольный клуб «Nuggets» из Денвера, хоккейная команда из Колорадо «Avalanche», а также другие спортивные клубы. Он владеет 558 466 гектарами.

В список попал и бывший табачный магнат Бред Келли, который, кстати, по иронии судьбы, сам никогда не курил. В его собственности - 404 685 гектаров в Техасе, Флориде и Нью-Мексико.