Прокуратура Испании обвинила лидеров Каталонии в мятеже и растрате: предъявлены иски

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса объявил в понедельник о подаче иска против каталонских политиков, имеющих отношение к провозглашению региональным парламентом независимости, сообщают испанские СМИ.

Генпрокурор пояснил, что речь идет об обвинениях в мятеже, растрате госсредств, - сообщает Интерфакс.

По его словам, речь идет о двух исках. Первый - в отношении отстраненных от работы руководителей женералитата Каталонии - будет рассмотрен Национальной судебной коллегией. Еще один иск - против членов каталонского парламента, проголосовавших за независимость, - предстоит рассмотреть в Верховном суде.

При этом в генпрокуратуре не потребовали мер пресечения в отношении фигурантов этого дела, потому те смогут остаться на свободе, ожидая вердикта судебных властей.

Однако, Meduza.io сообщает, что прокурор потребовал от каталонских лидеров

немедленно явиться в следственные органы, в противном случае пригрозив арестом.

Всего в материалах дела упомянуты 20 человек. Прокурор заявил, что они действовали «с полным пренебрежением к Конституции». Поводом для их преследования стало голосование в парламенте Каталонии, по итогам которого было объявлено о независимости региона.