Прокуратура Испании обвинила лидеров Каталонии в мятеже и растрате: предъявлены иски

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса объявил в понедельник о подаче иска против каталонских политиков, имеющих отношение к провозглашению региональным парламентом независимости, сообщают испанские СМИ.
Генпрокурор пояснил, что речь идет об обвинениях в мятеже, растрате госсредств, - сообщает Интерфакс.
По его словам, речь идет о двух исках. Первый - в отношении отстраненных от работы руководителей женералитата Каталонии - будет рассмотрен Национальной судебной коллегией. Еще один иск - против членов каталонского парламента, проголосовавших за независимость, - предстоит рассмотреть в Верховном суде.
При этом в генпрокуратуре не потребовали мер пресечения в отношении фигурантов этого дела, потому те смогут остаться на свободе, ожидая вердикта судебных властей.
Однако, Meduza.io сообщает, что прокурор потребовал от каталонских лидеров
немедленно явиться в следственные органы, в противном случае пригрозив арестом.
Всего в материалах дела упомянуты 20 человек. Прокурор заявил, что они действовали «с полным пренебрежением к Конституции». Поводом для их преследования стало голосование в парламенте Каталонии, по итогам которого было объявлено о независимости региона.
- Парламент Каталонии объявил о независимости региона от Испании на заседании 27 октября. Испания отстранила от власти каталонское руководство и ввела в регионе прямое управление. Карлес Пучдемон призвал каталонцев к «демократическому сопротивлению».
- Планируется, что управление Каталонией из Мадрида продлится до декабрьских выборов в этом автономном сообществе.
- 1 октября в Каталонии прошел референдум, большинство участников которого выступили за независимость. Испания назвала голосование незаконным. Международного признания референдум также не получил.