Сотни представителей арт-сообщества подписали письмо о домогательствах

Сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. «Больше молчать мы не намерены», - заявляют они.

«Мы не удивляемся, когда кураторы предлагают нам организацию выставки или поддержку в обмен на сексуальные услуги. Мы не удивляемся, когда галеристы романтизируют или скрывают свои домогательства к художникам, которых представляют, когда встреча с коллекционером заканчивается сексуальным предложением», - говорится в открытом письме, опубликованном в понедельник, 30 октября, в издании The Guardian.

«Когда мы пытались заявить о домогательствах, нас заставляли замолчать, подвергали остракизму, обвиняли в патологическом восприятии и преувеличениях.

Больше мы молчать не намерены», - заявляют авторы письма, под которым подписались в том числе и десятки берлинских художников и кураторов.

Дискуссия о сексуальных домогательствах вновь разгорелась, после того как десятки женщин, в том числе актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто и Мира Сорвино обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. 65-летний Харви Вайнштейн - один из самых известных голливудских продюсеров, работавший с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Гас ван Сент и Мартин Скорсезе.